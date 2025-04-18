Аэропорт Челябинска перешел на летнее расписание

Жителям региона предлагают 20 прямых направлений для перелета

Во время действия летнего расписания, на которое аэропорт «Игорь Курчатов» перешел на этой неделе, жители региона получили возможность улететь в 20 городов мира без пересадки, сообщает пресс-служба аэропорта.

Это 12 внутренних направлений: Москва (до 10 рейсов в сутки), Санкт-Петербург (четыре рейса каждый день), Сочи, Минеральные Воды, Махачкала, Казань, Красноярск, Новосибирск, Нижний Новгород, Норильск, Сургут, Калининград.

Пять направлений в страны СНГ: Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Белоруссия и Азербайджан.

И три — в страны дальнего зарубежья: Анталья, Шарм-эш-Шейх и Пхукет.

Все доступные направления можно найти на сайте аэропорта в разделе «Расписание».

«Авиакомпании могут отменить или перенести рейс, поэтому привычный график полетов лучше периодически уточнять», — замечают в пресс-службе.

Информацию о стоимости билетов и условиях перевозки можно найти на сайтах авиакомпаний.