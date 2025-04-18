Во время действия летнего расписания, на которое аэропорт «Игорь Курчатов» перешел на этой неделе, жители региона получили возможность улететь в 20 городов мира без пересадки, сообщает пресс-служба аэропорта.
Это 12 внутренних направлений: Москва (до 10 рейсов в сутки), Санкт-Петербург (четыре рейса каждый день), Сочи, Минеральные Воды, Махачкала, Казань, Красноярск, Новосибирск, Нижний Новгород, Норильск, Сургут, Калининград.
Пять направлений в страны СНГ: Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Белоруссия и Азербайджан.
И три — в страны дальнего зарубежья: Анталья, Шарм-эш-Шейх и Пхукет.
Все доступные направления можно найти на сайте аэропорта в разделе «Расписание».
«Авиакомпании могут отменить или перенести рейс, поэтому привычный график полетов лучше периодически уточнять», — замечают в пресс-службе.
Информацию о стоимости билетов и условиях перевозки можно найти на сайтах авиакомпаний.