Аэропорт Челябинска переходит на зимнее расписание

Рассказываем, в какие города России и за границей самолеты будут летать напрямую

В последнее воскресенье октября аэропорты России, в том числе и Челябинска, переходят на зимнее расписание. Перевозчики корректируют сетку регулярных рейсов, а также меняют «курортные» направления полета. В пресс-службе воздушной гавани рассказали, в какие города России и за границей самолеты будут летать напрямую.

Из Челябинска по-прежнему можно будет улететь ежедневно в Москву и Санкт-Петербург, даже появятся и несколько дополнительных слотов.

Также южноуральцы смогут без пересадок добраться до Казани, Норильска, Волгограда, Самары, Махачкалы, Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска, Новосибирска, Красноярска и Калининграда.

В южном направлении самолеты продолжат летать в Сочи (регулярные рейсы туда отправляют четыре авиаперевозчика) и в Минеральные Воды (один перевозчик).

«Туроператоры уже открыли продажи путевок на остров Пхукет. Прямые перелеты туда запустит „Азур Эйр“ в начале ноября. Частота рейсов — 1 раз в 5 дней», — отмечают в пресс-службе аэропорта.

Также аэропорт Челябинска сохранит регулярные рейсы в Таджикистан, Кыргызстан, Армению и Беларусь.

Расписание вылетов можно найти на сайте аэропорта, а информацию о ценах на билеты — на сайтах авиакомпаний.

Подробно о перелетах на Пхукет мы рассказали в отдельном материале.