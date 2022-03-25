«Аэрофлот» запустит рейсы из Сочи по 17 международным направлениям

Полетная программа стартует в апреле

«Аэрофлот» запускает масштабную программу регулярных международных рейсов из Сочи. Открыта продажа авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан, сообщает пресс-служба компании.

«Полетная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний Группы — Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга и Красноярска», — говорится в сообщении.







Полеты из Сочи по 17 направлениям будут осуществляться авиакомпанией «Россия» на самолетах отечественного производства Superjet 100. В Сочи планируется базирование до десяти воздушных судов данного типа.

Напомним, «Аэрофлот» возобновляет регулярные полеты в Киргизию. В расписании рейсов авиакомпании появились города Бишкек и Ош, полеты туда с 14 марта выполняются ежедневно. Ранее «Аэрофлот» организовывал спецрейсы для возвращения пассажиров из ОАЭ, Таиланда и Сейшельских Островов. Авиакомпания Red Wings начинает полеты в Ереван из Екатеринбурга и Челябинска. Рейсы будут выполняться на современных российских самолетах Sukhoi SuperJet100 вместимостью 100 кресел.

В ближайшее время наша страна не сможет рассчитывать на зарубежные Boeing и Airbus, а также комплектующие к ним. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний. Что дает перевод самолетов в российский реестр, как в России будут чинить и обслуживать воздушные суда в условиях ограничений — в материале ИА «Первое областное».





