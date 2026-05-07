«Аэрофлот» запретил сдавать пауэрбанки в багаж и пользоваться ими в полете

Теперь пассажир может пронести с собой не больше двух портативных зарядок

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» ввел новые правила провоза внешних аккумуляторов. Пассажиры теперь могут брать пауэрбанки только в ручную кладь, причем размещать их следует под креслом впереди сидящего пассажира. Класть устройства на багажную полку запрещается.

Также компания ввела ограничения на использование гаджетов во время полета. Пользоваться пауэрбанками в воздухе нельзя. Кроме того, пассажиры должны надежно защитить устройства от короткого замыкания.

Один человек может провезти не более двух аккумуляторов. Ограничения касаются устройств с содержанием лития более восьми граммов и мощностью свыше 160 ватт-часов, сообщает портал bashinform.ru.

В «Аэрофлоте» пояснили причину ужесточения правил. Пауэрбанки могут представлять серьезную опасность на борту. Статистика 2024 года показывает: еженедельно в мире происходило в среднем два случая возгорания таких устройств. Некоторые инциденты заканчивались вынужденной посадкой самолета.