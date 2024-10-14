«Аэрофлот» заплатит пассажирам из Челябинска 511 тысяч рублей по искам Роспотребнадзора

Компания аннулировала билеты, купленные во время технического сбоя

Десять южноуральцев, которым пришлось два раза покупать билеты на один и тот же рейс, получат компенсацию от авиаперевозчика «Аэрофлот — российские авиалинии», сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Челябинской области.

Все пассажиры купили билеты на самолет на сайте ПАО «Аэрофлот». Однако авиаперевозчик аннулировал их билеты, заявив, что низкие цены на перелет высвечивались на сайте из-за технического сбоя.

Челябинцам пришлось снова покупать билеты, но уже по более высокой цене. При этом десять человек посчитали, что это несправедливо, и обратились за помощью в Роспотребнадзор. Надзорное ведомство заняло позицию потребителей и обратилось в суд с исками о защите их прав.

«Исковые требования были удовлетворены. В пользу потерпевших взысканы убытки в виде разницы в стоимости билетов, почтовые расходы, компенсация морального вреда и штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителей. Общая сумма, присужденная в пользу потребителей, составила 511 тысяч рублей», — рассказали в Роспотребнадзоре.

«Аэрофлот» обжаловал эти решения. Однако вышестоящие суды также встали на сторону потребителей.

Между тем в челябинском аэропорту у пассажира изъяли незадекларированную валюту — мужчина не знал о правилах вывоза денег.