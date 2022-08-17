«Аэрофлот» ввел льготный тариф для пенсионеров на перелеты по России

Скидка действует при полете в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск и обратно

«Аэрофлот» расширил перечень льгот для пенсионеров и установил специальный тариф на внутренние перелеты в Москву, Санкт-Петербург и Красноярск и обратно, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Пенсионный тариф с фиксированной стоимостью билета доступен для покупки с 17 августа. Он распространяется на все прямые рейсы „Аэрофлота“ и авиакомпании „Россия“ под кодом SU между Москвой/Санкт-Петербургом/Красноярском и пунктами РФ. Возможна комбинация для транзитных перевозок между городами России через Москву/Санкт-Петербург/Красноярск»,

— рассказывают в пресс-службе.

Совершить перелет необходимо в период с 1 сентября до 31 декабря 2022 года. Купить билет по пенсионному тарифу могут граждане Российской Федерации, достигшие пенсионного возраста: женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Так, из Челябинска можно улететь в Москву и Питер. Цена билета — 3,5 тыс. рублей. Из Магнитогорска можно вылететь только в Москву. Цена билета — 4,5 тыс. рублей.

Дополнительная скидка на билет в размере 25% предусмотрена для детей от 2 до 12 лет, которые путешествуют со взрослым пассажиром категории «Пенсионер». Тариф включает все таксы и сборы и позволяет провезти одно место багажа.