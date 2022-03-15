«Аэрофлот» возвращает российских туристов из ОАЭ, Таиланда и Сейшельских Островов

Забронировать специальный рейс можно будет только один раз

«Аэрофлот» организует специальные рейсы для возвращения пассажиров из ОАЭ, Таиланда и Сейшельских Островов. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

На 17 марта рейс запланирован из Дубая (ОАЭ), 18 марта – вылеты из Бангкока (Таиланд) и Виктории (Сейшелы) для возвращения оттуда российских туристов. Перевозить будут граждан России, у которых есть билеты «Аэрофлота» «туда-обратно» с использованным полетным сегментом из РФ.

Пассажиров будут оповещать о рейсах через автоматизированную систему сообщений «Аэрофлота» по телефону, e-mail или СМС. Руководство компании просит пассажиров заранее проверить корректность контактных данных, указанных при оформлении билета.

Также туристов просят ответственно отнестись к планированию возвращения в Россию. Воспользоваться бронированием на специальные рейсы можно будет только один раз.

Напомним, накануне «Аэрофлот» возобновил регулярные полеты в Киргизию. В расписании рейсов авиакомпании появились города Бишкек и Ош.

Ранее Россия сняла введенные из-за распространения коронавирусной инфекции ограничения на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе. Однако по направлению на юг и в центральную часть России ограничение авиасообщения вновь продлили.

«Уральские авиалинии» остановили полеты в Казахстан до 30 апреля. Пассажирам предлагают оформить возврат.