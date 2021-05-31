«Аэрофлот» увеличит число рейсов из Челябинска в Москву

С июня жители смогут чаще вылетать в столицу на самолетах Airbus

В июне 2021 года компания «Аэрофлот» увеличит количество рейсов из Челябинска в Москву на самолетах Airbus. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил 31 мая во время рабочей встречи с заместителем министра транспорта России Игорем Чаликом.

«Мы обсуждали и стоимость перелета, и загрузку, в том числе до Москвы. „Аэрофлот“ после нашей совместной работы принял решения. Сейчас возвращаются большие борты. С июня существенно увеличивается „Аэрофлотом“ количество рейсов, которое будет совершаться на Airbus. Здесь мы тоже видим, что нас слышат, и за это тоже отдельное спасибо Минтрансу. Это напрямую влияет на стоимость перелетов, что очень важно для наших жителей», — заявил Алексей Текслер.

С 29 мая в челябинском аэропорту начались вылеты по международным направлениям. Авиакомпания Royal Flight запустила чартерные рейсы из южноуральской столицы в Каир. Перевозить пассажиров на самолетах Boeing-757 будут один раз в неделю, по субботам. Ранее лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») открыл продажу билетов на прямые рейсы в Ларнаку (Кипр) из Челябинска. Полетная программа начнется 18 июня, рейсы запланированы до конца сентября.

Напомним, 31 мая замминистра транспорта России Игорь Чалик вместе с главой региона побывал в международном терминале аэропорта имени И. В. Курчатова и оценил выполненные в нем работы по техническому перевооружению воздушного пункта пропуска через государственную границу.

Во время модернизации воздушной гавани увеличили число стоек паспортного контроля, благодаря чему пропускная способность международного терминала выросла вдвое — до 400 человек в час, или 597 тысяч пассажиров в год. Посты таможенного и пограничного контроля оснащены современным оборудованием.