«Аэрофлот» переходит на шесть ежедневных рейсов между Челябинском и Москвой

Компания с 2 июня в два раза увеличивает частоту полетов

Авиакомпания «Аэрофлот» в два раза увеличит частоту полетов между Челябинском и Москвой. Количество полетов вырастет до 56 в неделю, рассказали в пресс-службе компании.

Сейчас «Аэрофлот» предлагает три рейса в день между городами. С 1 июня их станет пять, а с 2 июня добавится еще один ежедневный рейс авиакомпании «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот».

По данным на 11 мая, минимальная цена на рейс Челябинск — Москва с вылетом 2 июня составит 6 тысяч 20 рублей. Самый ранний вылет — в 5:30, самый поздний — в 22:10.

С начала июля все шесть ежедневных полетов будет проводить сам «Аэрофлот». Также «Победа», входящая в группу «Аэрофлота», продолжит выполнять два ежедневных рейса. В итоге за неделю частота полетов между Челябинском и Москвой у группы компаний составит до 56 рейсов.

«Высокая частота рейсов позволит пассажирам запланировать наиболее удобное для себя время вылета и получить больше возможностей для комфортных перелетов в пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул», — отметили в компании.

Напомним, с 1 июня авиакомпания Red Wings увеличит количество рейсов между Челябинском и Казанью до трех раз в неделю. К уже действующим перелетам по понедельникам и пятницам добавляется отправление по четвергам.