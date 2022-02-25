«Аэрофлот» отменил утренний рейс из Сочи в Челябинск

Отправление борта «Победы» задержали на час

«Аэрофлот» отменил утренний рейс из Сочи в Челябинск. Об этом сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Также на час задерживается рейс в Челябинск. Авиакомпания «Победа» должна была отправить борт в 7:50. В качестве причины задержки указано «позднее прибытие самолета».

Также утром из аэропорта Сочи отменили рейсы в Симферополь, Краснодар, Москву, Анапу, Астрахань и Владикавказ.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», из Челябинска 25 февраля отменили рейсы в Сочи и Ростов-на-Дону.

Решением Росавиации полеты в ряд аэропортов юга России с 4 часов 47 минут 24 февраля до полуночи 25 февраля были временно приостановлены. Речь идет про 12 аэропортов на юге РФ, среди них — Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь. Зона для полетов признана небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров.