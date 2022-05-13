«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» перейдут на отечественную систему бронирования билетов

Перемены произойдут до конца 2022 года

Группа «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» перейдут на российскую систему бронирования билетов «Сирена-Трэвел», партнером которой является «Ростех». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу корпорации.

До конца 2022 года систему сменят компании группы «Аэрофлот» — одноименная авиакомпания, «Победа» и «Россия», а также «Уральские авиалинии». Планируется, что «Аэрофлот» осуществит планы уже летом. Ранее о намерении перейти на другую российскую систему — ОРС — заявили представители S7.

До сих пор крупнейшие российские авиакомпании использовали иностранные системы бронирования билетов: американские Sabre и Navitaire, а также испанскую Amadeus.

«Отечественное программное обеспечение разработано „Ростехом“ и технологическим партнером госкорпорации — компанией „Сирена-Трэвел“. Система призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок», — цитирует РБК пресс-службу «Ростеха».

Также сообщается, что кроме основной системы создали резервный вариант, который понадобится для экстренного подключения авиакомпаний и стабильной работы отрасли на случай, если зарубежные поставщики откажутся исполнять обязательства. Такое подключение возможно в течение 24 часов.

По данным «Ростеха», системой «Сирена-Трэвел» пользуются уже более 50 авиакомпаний, среди которых Red Wings, «Аврора», «Руслайн», «Ямал», «Ютэйр» и «Алроса».