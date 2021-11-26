«Аэрофлот» готовится к введению QR-кодов о вакцинации против коронавируса

Авиакомпания дорабатывает программное обеспечение для внедрения процедуры

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» готова к введению QR-кодов о вакцинации против коронавируса. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил гендиректор перевозчика Михаил Полубояринов.



«Мы готовы выполнить все решения, которые будут приняты правительством. Сейчас занимаемся доработкой программного обеспечения и всех технологических процессов, чтобы сделать процедуру максимально комфортной для пассажиров», — сказал Михаил Полубояринов, отвечая на вопрос о реализации нового закона о QR-кодах на транспорте.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. После предварительного рассмотрения их направили в регионы для обсуждения. Эксперты могут изучить документы и внести предложения до 14 декабря.

В Законодательном собрании Челябинской области уже ознакомились с законопроектами. Большинством голосов они были одобрены.

Кстати, специалисты уже называют QR‑код «электронной справкой о здоровье».