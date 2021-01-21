Адвокат заявил о нарушениях в колонии, где был найден мертвым Максим Марцинкевич

Проверка была проведена прокуратурой

Прокуратура нашла нарушения в СИЗО, где умер известный под прозвищем Тесак националист Максим Марцинкевич. Об этом сообщил адвокат семьи Алексей Михальчик, опубликовав ответ прокуратуры на его запрос.

«Прокуратурой области проведена проверка по факту смерти Марцинкевича М. С. в следственном изоляторе, по ее итогам были выявлены нарушения закона. В связи с этим внесено представление, по результатам рассмотрения которого сотрудниками уголовно-исполнительной системы области приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений, а виновные лица привлечены к установленной законом ответственности», — говорится в документе.

Однако конкретные нарушения в документе не называются. Также в тексте упоминается, что в возбуждении уголовного дела по факту смерти отказано.

Напомним, тело Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября в одиночной камере челябинского СИЗО № 3. Осужденный оставил предсмертную записку, где просил передать жене книгу и дневник. По факту произошедшего были проведены проверки, по результатам которых смерть признали ненасильственной, в возбуждении уголовного дела отказано.

Из Челябинска националиста должны были отправить в Москву. Ранее он несколько раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за экстремизм, разбой и хулиганство.