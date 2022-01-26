Администрацию Озерска обязали разобраться с бесхозными сетями водоснабжения

Местные власти должны поставить их на учет

По иску прокурора на администрацию Озерска возложена обязанность признать бесхозяйным имуществом транзитные магистральные трубы, проходящие через подвалы многоквартирных домов. Необходимо поставить их на учет, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что трубы холодного водоснабжения, которые проходят через подвалы ряда многоквартирных домов города, являются транзитными магистральными трубопроводами (водоводами). УК «Система» обратилась в администрацию городского округа с просьбой принять их на учет как бесхозяйное недвижимое имущество. Однако администрация просьбы проигнорировала.

«Прокурор обратился в суд с иском к администрации Озерского городского округа о возложении обязанности признать бесхозяйным имуществом транзитные магистральные трубы многоквартирных домов и поставить их на учет в Росреестре. Решением Озерского городского суда требования прокурора удовлетворены», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Решение суда вступило в законную силу, вопросы исполнения судебного постановления поставлены на контроль.