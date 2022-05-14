Администрация Златоуста выкупит выставленный на продажу ДК «Металлург»

Перед тем, как во дворце снова начнут проводить концерты и заниматься дети, его отремонтируют

Администрация Златоуста выкупит выставленный на продажу Дворец культуры «Металлург». После проведения необходимого ремонта в ДК, который долгое время не функционировал, снова начнут проводить концерты и другие мероприятия. Об этом сообщил глава Златоуста Максим Пекарский.

«Предыдущим собственником дворец был выставлен на продажу. В результате открытых торгов этот лот достался именно Златоусту. Скоро Дворец культуры станет муниципальным. Спасибо за поддержку и личное участие в решении вопроса губернатору Алексею Текслеру. Благодаря ему большая часть необходимых для покупки средств была выделена из областного бюджета»,— написал мэр.

Максим Пекарский отметил, что в ДК, как и прежде, будут заниматься творческие коллективы, проходить концерты и другие мероприятия. Однако для начала на объекте проведут необходимые ремонтные работы.

«На это потребуется некоторое время, но главное, что он снова оживет», — добавил глава Златоуста.

Напомним, в 2013 году ДК «Металлург», который принадлежал златоустовскому метзаводу, приобрели местные предприниматели. В 2022 году объект был выставлен на торги. Аукцион был назначен на май этого года.

В январе 2022 года администрация Челябинска выкупила ДК «Станкомаш» у собственника здания Игоря Свеженцева для того, чтобы в здании продолжили работу студии и кружки для детей и взрослых.