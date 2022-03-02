Администрация Верхнего Уфалея заключила контракт на отлов бездомных собак

Этим займется челябинская областная общественная благотворительная организация защиты бездомных животных «БиМ»

Администрация Верхнего Уфалея заключила муниципальный контракт на отлов бездомных собак. Об этом в пресс-службе мэрии сообщили сегодня, 2 марта.

«В целях организации работы по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, администрацией Верхнеуфалейского городского округа заключен муниципальный контракт № 59-22А по организации мероприятий по отлову животных без владельцев и содержанию их в приюте для животных. Муниципальный контракт заключен с Челябинской областной общественной благотворительной организацией защиты бездомных животных „БиМ“»,— уточнили в ведомстве.

Горожане по вопросам отлова бездомных животных могут обращаться по номеру 112.

В Челябинской области участились случаи нападения бездомных собак на местных жителей. Так, в конце февраля в Златоусте стая безнадзорных собак напала на 19-летнюю девушку. Пострадавшая получила рваную рану бедра.

21 февраля в Усть-Катаве бездомная собака укусила за руку девочку. При этом в округе уже заключен контракт на отлов животных. Заместитель главы городского округа Сергей Харитонов сообщил Первому областному информагентству, что в округе оперативно выделяют деньги на организацию дополнительного отлова.

Отлавливают бездомных собак и в Челябинске. Замглавы мэра по городскому хозяйству Александр Астахов еженедельно отчитывается о проделанной работе на аппаратном совещании.

В феврале муниципальный контракт по отлову бездомных собак заключили и в Еманжелинске.