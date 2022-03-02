Администрация Верхнего Уфалея заключила муниципальный контракт на отлов бездомных собак. Об этом в пресс-службе мэрии сообщили сегодня, 2 марта.
«В целях организации работы по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, администрацией Верхнеуфалейского городского округа заключен муниципальный контракт № 59-22А по организации мероприятий по отлову животных без владельцев и содержанию их в приюте для животных. Муниципальный контракт заключен с Челябинской областной общественной благотворительной организацией защиты бездомных животных „БиМ“»,— уточнили в ведомстве.
Горожане по вопросам отлова бездомных животных могут обращаться по номеру 112.
В Челябинской области участились случаи нападения бездомных собак на местных жителей. Так, в конце февраля в Златоусте стая безнадзорных собак напала на 19-летнюю девушку. Пострадавшая получила рваную рану бедра.
21 февраля в Усть-Катаве бездомная собака укусила за руку девочку. При этом в округе уже заключен контракт на отлов животных. Заместитель главы городского округа Сергей Харитонов сообщил Первому областному информагентству, что в округе оперативно выделяют деньги на организацию дополнительного отлова.
Отлавливают бездомных собак и в Челябинске. Замглавы мэра по городскому хозяйству Александр Астахов еженедельно отчитывается о проделанной работе на аппаратном совещании.
В феврале муниципальный контракт по отлову бездомных собак заключили и в Еманжелинске.