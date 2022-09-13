Администрация Челябинска назвала главные достижения города к его 286‑летию

Наталья Котова поздравила горожан

Сегодня, 13 сентября, Челябинск официально празднует свое 286-летие. В администрации города решили подвести итоги и назвали главные проекты и свершения, реализованные за восемь месяцев этого года. О досрочной реконструкции Ленинградского моста, дорожном строительстве и благоустройстве — в материале ИА «Первое областное».

«В этом году Челябинск встречает свой день рождения с новыми общественными пространствами. Это площадь перед дворцом спорта „Юность“, где много лет находился автовокзал. Это абсолютно новые и атмосферные скверы у ДК „Станкомаш“, ДК „ЧЗМК“, ДК „Строитель“, парк „Дружбы“ в Тракторозаводском районе, новые пешеходные улицы. На очереди „Сад камней“, первый инклюзивный сквер, парк „Плодушка“. Работы много, но уже сейчас челябинцы видят изменения, советуют нам, что делать дальше. Мы постепенно „уходим“ от больших общественных пространств и создаем небольшие уютные скверики», — рассказала глава города Наталья Котова.

Мэр напомнила о знаковых для Челябинска решениях, которые были приняты в этом году. Речь идет о ДК «Станкомаш» и спорткомплексе «Сигнал», которые перешли в муниципальную собственность. Удалось сдвинуть с мертвой точки давние проблемы поселка ЧВВАКУШ, теперь они тоже находятся под управлением города.







Здания начали украшать архитектурной подсветкой. Новый облик уже получили дома по проспекту Ленина и на Свердловском проспекте.



Среди строительства и дорожного ремонта главными объектами стали: Ленинградский мост, дороги по улицам Агалакова, Бейвеля и 2-й Эльтонской, транспортная развязка по улице Братьев Кашириных, Комсомольский проспект, Молдавская и другие. Крупным проектом стало расширение улицы Худякова и капремонт улицы Дарвина.

Ремонт дорог провели на более чем 20 объектах, среди которых: путепровод Челябинск-главный, плотина Шершневского водохранилища, мост в Першино, улицы Гагарина, Марченко, Разина, Профессора Благих и многие другие.

Отремонтированы трамвайные переезды и подземные пешеходные переходы. Также в этом году начали менять и ремонтировать остановки, а также оснащать их электронными табло. В городе появились 30 новых трамваев, а также новые места притяжения и общественные пространства, скверы. Благоустроено 340 дворов, появились три новых пляжа. Четыре моста украсила праздничная подсветка.

В мэрии напомнили о ремонте домов культуры, строительстве спортобъектов и образовательных центров. Открылся первый в России класс для детей с сахарным диабетом. В десятках школ отремонтировали кровли, фасады и обновили спортплощадки.

Недавно в Челябинске провели инвентаризацию деревьев, 606 из которых заменят по гарантии, так как они не прижились. Всего до конца 2022 года в Челябинске высадят 13 тысяч деревьев и 22 тысячи кустарников.