Адик Абдурахманов пригласил жителей Челябинской области посетить выставку «Россия»

Южноуральцы смогут узнать о развитии культуры в регионе

Дирижер Челябинского симфонического оркестра, Заслуженный артист России Адик Абдурахманов пригласил жителей Челябинской области посетить выставку «Россия», которая пройдет на ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. На стенде региона будет сразу несколько точек притяжения, которые расскажут о промышленных маршрутах, ярких достопримечательностях и, конечно же, развитии культуры, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Наша область, бесспорно, один из культурных центров России. Каждый сезон у нас проходят международные музыкальные фестивали, театральный и литературный форумы, лучшие площадки области принимают звезд исполнительского искусства мирового масштаба. Нам есть, чем гордиться. Развитию культуры в регионе уделяется особое внимание. В 2019 году в регионе появился собственный симфонический оркестр, его возрождения южноуральцы ждали более 60 лет. А в 2021 году открыта детская филармония, в которой обучаются талантливые дети — будущее России»,— отметил в видеоприглашении Адик Абдурахманов.

22 ноября в рамках празднования Дня региона на выставке пройдет обширная культурная программа. Перед гостями выступят ансамбль танца «Урал» и Уральский диксиленд Игоря Бурко, также зрители смогут оценить шоу барабанщиков и театральную постановку Алексея Тетюева.