Адаптивный спорт в Челябинской области получит новый импульс

Президент России поручил разработать концепцию развития спорта для людей с ОВЗ до 2036 года

Доступность занятий спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов боевых действий — такие темы подняли на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте России. Участие в заседании принял и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает пресс-служба регионального правительства.

Так, Владимир Путин поручил разработать план модернизации спортивных сооружений к 2030 году и концепцию развития адаптивного спорта до 2036 года, организовать дополнительные секции адаптивного спорта, расширить календарь соревнований по адаптивным видам спорта.

«Это комплексная задача, требующая совместных усилий. Рассчитываю на заинтересованное, деятельное участие и правительства, и администрации президента, и Государственного совета, профильных ведомств, общественных организаций, правительственных и межведомственных комиссий. Обязательно должны быть учтены и те предложения, которые прозвучат в ходе сегодняшнего обсуждения», — подчеркнул президент.

В Челябинской области развитие адаптивного спорта предполагает расширение инфраструктуры, привлечение большего числа участников, поддержку спортсменов и работу с ветеранами специальной военной операции. По словам Алексея Текслера, в регионе многое сделано в этой сфере, но впереди еще много работы:

«Сегодня разрабатывается региональная программа по развитию адаптивных видов спорта. Принято принципиальное решение об адаптации всей спортивной инфраструктуры в регионе, в том числе таких крупных объектов, как бассейн „Электрометаллург“ в Челябинске и строящийся бассейн в Магнитогорске. Еще одна важная задача — использование средств и методов адаптивной физической культуры и спорта для реабилитации участников специальной военной операции».

На сегодняшний день в Челябинской области создан Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта, действует более 9 тысяч спортивных сооружений (из них более 2 тысяч приспособлены к занятиям физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья), бассейн «Электрометаллург» модернизируют для людей с ограниченными возможностями, более 37 тысяч человек занимаются адаптивными видами спорта, а на XVII Паралимпийских играх в Париже челябинские спортсмены завоевали пять медалей.