Ад арендодателя или как челябинцам сдать квартиру, чтобы не остаться на ее руинах

Юрист рассказал о необходимости заключать договор найма с актом приема-передачи

Грязь, сломанная мебель, разбитая техника, нерегулярные платежи и пришедшие со всем этим ужасом проблемы со здоровьем могут испортить жизнь арендодателю даже со стальными нервами. Челябинцы нередко жалуются на недобросовестных, лживых и нечистоплотных квартиросъемщиков, социальные сети пестрят красочными рассказами об опыте сдачи квартиры. Юрист рассказал, как минимизировать риски остаться в разгромленном жилье. Полюбоваться результатами жизнедеятельности нерадивых нанимателей можно во фотовложении.

Челябинка Юлия С. сдала сою квартиру молодой семье всего на 2 месяца и уже успела поседеть.

«Снял квартиру молодой мужчина с супругой и грудным ребенком. Показались очень порядочными, милыми. За аренду заплатили, но за 2 месяца так и не оплатили коммунальные услуги. Глава семьи постоянно кормил „завтраками“, ссылался на клиентов, которые ему вовремя не заплатили и поэтому сам он сейчас на мели. Сначала пожалела их, но, спустя какое-то время они просто сбежали, бросив ключи в почтовый ящик. Но самое страшное — то, что они оставили после себя. Страшно подумать, что в таких условиях жил младенец. Окурки по всей квартире, в каждом уголке, разбитая посуда и использованные подгузники», — рассказала хозяйка квартиры.

Жительница Челябинска Наталья К. сдавала дом многодетной женщины, которая умело произвела благоприятное первое впечатление — милая и порядочная дама.

«В итоге после 8 месяцев ее проживания у целой ранее мебели оказались оторваны ручки, на обои словно кидали грязь. Еще она завела кота, не предупредив об этом меня. В ванной комнате затопила угол так, что пошла плесень. Ушла, оставив ключи в ящике и не оплатив счета за свет и газ», — поделилась челябинка.

Таких историй могло бы быть куда меньше, если бы арендодатели не пожалели времени и составили продуманный договор найма. Разумный подход поможет если не гарантированно защитить сохранность дорогостоящий техники, ремонта и всякого скарба, то хотя бы законно отстоять свои интересы и получить компенсацию в суде. А отсутствие договора, кстати, не освобождает вас от налогового бремени. Итак, будет правильно и честно заключить договор найма. Его необходимо оформить письменно.

«Форму договора можно легко найти в Сети, а вот нюансы, которые важны для вас, придется продумать и прописать самостоятельно. В документе прописываются паспортные данные всех участников договора — как арендатора, так и квартиросъемщика. Обязательно нужно указать, кто будет проживать в квартире с нанимателем», — рассказал директор юридической компании «Форлекс» Николай Попов.

Важно проверить право собственности можно заказать выписку из ЕГРН и желательно за последние полгода. Если собственник не один, лучше всего подписать договор со всеми владельцами квартиры и в договоре это тоже должно быть прописано.

«Арендатора можно проверить по открытой базе должников на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по ФИО и паспортным данным. Согласитесь, если у человека накопилась масса невыполненных денежных обязательств, то это, как правило, говорит о его беспечности и безответственности в финансовых вопросах. Крепко подумайте, можно ли рассчитывать на своевременную оплату аренды от хронического должника», — советует юрист.

Договор должен содержать ясные формулировки о состоянии помещения на момент сдачи. Если дверца шкафа в квартире отломана — так и пишем в договоре. Все, что касается оплаты — сумма, сроки также стоит подробно прописать.

«Договор найма должен содержать и акт приема-передачи. Пока не подписан этот документ, обязательства по оплате у нанимателя нет. Подписать такой акт нужно и по истечении договора найма, ведь ушлыми и хитрыми могут быть не только арендаторы, но и хозяева квартир», — подчеркнул Николай Попов.

После оплаты первого (и всех последующих) месяцев аренды у хозяина квартиры необходимо взять расписку или сохранять чеки на переводы.

«В договоре также нужно прописать порядок компенсации ущерба. На любой факт порчи имущества необходимо реагировать сразу и обсуждать с нанимателем, как и в какой форме он будет восстанавливать утраченное. Если квартиросъемщик не готов выплатить ущерб сразу.. лучше вызвать полицию и зафиксировать сам факт порчи имущества и договориться о сроке компенсации», — продолжил юрист.

Обычно договор найма заключают на 11 месяцев. По закону договор сроком менее чем на 1 год не подлежит регистрации в Росреестре. Юридически этот документ имеет такую же силу, как и официально зарегистрированный. Важная деталь: если срок договора в документе отсутствует, то по закону такой договор считается заключенным на 5 лет. И выселить арендатора из квартиры без его согласия вы уже не сможете.

И последнее, если вы хотите воспользоваться услугами агента при сдаче квартиры, внимательно изучите договор. В нем должно быть прописано, что услуги оплачиваются только по факту сдачи жилья, подписания договора найма и заселения жильцов. В противном случае вы будете бесконечно оплачивать услугу «предоставления информации» горе-риелторам.