Абитуриенты из ДНР и ЛНР смогут бесплатно поступить в любой российский университет

Меры поддержки беженцев не скажутся на студентах из России

Абитуриенты из Донецкой и Луганской народных областей смогут поступить в любой российский университет. В пресс-службе Минобрнауки России рассказали, как это сделать проще всего. Для граждан ДНР, ЛНР и Украины действуют квоты на бесплатное обучение, установленные федеральным Правительством. Поступающие могут любой вуз, в который они хотят быть приняты.



«При этом меры поддержки для студентов из ЛНР, ДНР и Украины не скажутся на российских студентах и абитуриентах. Количество бюджетных мест для россиян не уменьшится», — подчеркнули в Минобрнауки.

Чтобы поступить по квоте, абитуриенты из ДНР и ЛНР должны предоставить в университет заполненное на русском языке заявление, копии документов, удостоверяющих личность, копию документа об образовании и подписанное согласие на обработку, передачу и хранение персональных данных. В заявлении кандидаты могут указать до шести желаемых для поступления вузов в порядке убывания своих предпочтений.



Это подходит и для тех ребят, которые не хотят уезжать далеко от дома. Вузы Ростовской области также ждут абитуриентов из Донбасса. Для них уже организовывают встречи с ректорами и наставниками, а также практические и теоритические занятия.



Напомним, ранее стало известно, что беженцам будут оказывать бесплатную юридическую помощь в Челябинской области. Обращаться к юристам можно в течение трех лет после переезда.

