Абитуриентов с Донбасса примут в российские вузы без ЕГЭ

Дети участников спецоперации на Украине смогут претендовать на бюджетные места по квоте 10%

Абитуриенты из ДНР и ЛНР, а также с областей Украины будут поступать в российские вузы без результатов ЕГЭ. Они не будут участвовать в общем конкурсе на бюджетные места, для них правительство России предусмотрело отдельную квоту. Об этом, по сообщению пресс-службы Минобрнауки России, доложил Президенту РФ глава ведомства Валерий Фальков.



Упрощенный порядок поступления ввели и для детей участников спецоперации на Украине. Им выделят 10% от всех бюджетных мест, а поступить такие абитуриенты смогут в упрощенном порядке на основании внутренних испытаний вузов, либо вообще без них.

Для иностранных студентов в 2022 году квота составила 23 тысячи бюджетных места, в нее включены и места для студентов с Украины. Поступление студентов из ДНР и ЛНР не повлияет на количество мест для российских граждан.

Напомним, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер установил региональные выплаты участникам спецоперации на Украине. Размер единовременной материальной поддержки составил от 300 тысяч рублей.