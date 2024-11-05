Абитуриентов приглашают на день открытых дверей в ЮУрГУ

Там расскажут, как определиться с приоритетным направлением обучения и поступить на бюджет

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В воскресенье, 10 ноября, Южно-Уральский государственный университет ждет в гости абитуриентов и их родителей, чтобы ответить на все вопросы о получении высшего образования в ЮУрГУ.

Участники дня открытых дверей получат актуальную информацию об особенностях приемной кампании 2025 года, а также возможность напрямую пообщаться с директорами институтов и высших школ вуза, чтобы узнать детали образовательного процесса по каждому направлению и определить перечень предметов для сдачи ЕГЭ.

День открытых дверей состоится 10 ноября в 12:00 по адресу: проспект Ленина, 76, главный учебный корпус ЮУрГУ (актовый зал).

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