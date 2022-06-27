99 остановок общественного транспорта отремонтируют в Челябинске

Работы планируют провести и на трамвайных остановках

До середины сентября 2022 года в Челябинске обустроят 99 остановок общественного транспорта. Об этом 27 июня на аппаратном совещании доложил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Силами МБУ „Геоцентр“ планируется обустройство 99 остановок общественного транспорта, на 49 из них будут завершены работы до 1 августа, на оставшихся 50 — до 15 сентября», — сообщил Андрей Ксензов.

Кроме того, по его словам, в этом году планируется обустройство более 50 трамвайных остановок по соглашению с Миндортрансом Челябинской области. Сейчас все детали обсуждаются.

В конце прошлой недели в Челябинске начали установку и подключение электронных табло на остановках общественного транспорта. На информационных стендах будут отображаться номера транспорта и время прибытия.