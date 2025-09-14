99-летний ветеран проголосовал на избирательном участке под Челябинском

Григорий Скрипов принял участие в голосовании

На избирательный участок в поселке Солнечный пришел 99-летний ветеран Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации Сосновского района.

Григорий Степанович Скрипов 17-летним пареньком ушел служить в Красную армию. Воевал в Пруссии в Германии, освобождал Кенигсберг. Каждый год на День Победы он обязательно танцует вальс со своими односельчанами, а сегодня — пришел проголосовать.

Перед Домом культуры Григория Степановича встретил участник СВО Александр Классен и поздравил с Днем танкиста.

Глава Солнечного поселения Оксана Суханова поблагодарила ветерана за участие в выборах и заметила, что несмотря на свой возраст, Григорий Степанович остается одним из самых энергичных жителей поселения.