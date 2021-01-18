Три процента предприятий Челябинска не соблюдают ковидные меры

На прошлой неделе сотрудники полиции совместно с Роспотребнадзором провели традиционные рейды

В Челябинске продолжаются проверки предприятий на соблюдение санитарно-эпидемиологических мер. На прошлой неделе сотрудники Роспотребнадзора совместно с полицией проверили свыше 300 предприятий. Результаты проверки сообщил заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков во время аппаратного совещания.

«Совместно с Роспотребнадзором и полицией на прошлой неделе проверено 32 предприятия общественного питания, нарушений не выявлено. Всего за прошлую неделю проверено 339 предприятий, 97% из них соблюдают все нормы санитарно-эпидемиологического режима»,— рассказал чиновник.

С теми предприятиями, которые нарушают режим, специалисты проводят разъяснительные беседы и требуют устранить нарушения. Если же при повторном визите правоохранителей предписания не будут выполнены, руководителей этих предприятий ждут более жесткие меры.