30 июля в Челябинске стартует пятый этап опрессовок. Он продлится до 13 августа и затронет более тысячи домов и соцобъектов, расположенных в пяти районах города, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
«Под отключение горячего водоснабжения попадут 963 многоквартирных дома, 55 детских садов, 44 учебных и 36 лечебных учреждений в Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах», — уточнили в мэрии.
Попадает ли ваш дом под очередной этап гидравлических испытаний, смотрите ниже:
Калининский район;
Ленинский район;
Тракторозаводский район;
Советский район;
Центральный район.
В мэрии напомнили, что две недели — максимальный срок отключения горячей воды. Однако если во время испытаний произойдет ЧП, то его могут продлить.