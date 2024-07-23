963 многоквартирных дома останется без горячей воды в Челябинске на две недели

Стартует пятый этап опрессовок

30 июля в Челябинске стартует пятый этап опрессовок. Он продлится до 13 августа и затронет более тысячи домов и соцобъектов, расположенных в пяти районах города, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«Под отключение горячего водоснабжения попадут 963 многоквартирных дома, 55 детских садов, 44 учебных и 36 лечебных учреждений в Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах», — уточнили в мэрии.

Попадает ли ваш дом под очередной этап гидравлических испытаний, смотрите ниже:

Калининский район;

Ленинский район;

Тракторозаводский район;

Советский район;

Центральный район.

В мэрии напомнили, что две недели — максимальный срок отключения горячей воды. Однако если во время испытаний произойдет ЧП, то его могут продлить.