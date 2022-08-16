96-летней пенсионерке из Мариуполя вручили удостоверение ветерана ВОВ в Челябинской области

Валентину Пономареву эвакуировали в Магнитогорск, когда в дом на Украине попал снаряд

«К нам пришли и давай меня поздравлять. Очень приятно, когда о тебе заботятся. Продолжая жить на Украине, я бы, наверное, так ничего и не дождалась»,

— говорит Валентина Пономарева.

«Буквально в первые дни после приезда из Мариуполя Валентина Ивановна обратилась в магнитогорское управление социальной защиты. Соцработники помогли ей оформить материальную помощь, сопровождали, когда она получала российское гражданство . Теперь у Валентины Ивановны есть удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, и она сможет пользоваться льготами как труженик тыла, которых долгие годы была лишена на Украине»,

— прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

«По данным на 12 августа, в Челябинскую область с начала 2022 года самостоятельно прибыли 992 человека, вынужденно покинувшие территории ЛНР, ДНР и Украины, в том числе 228 детей. Большинство эвакуированных разместились у родственников, друзей и знакомых. В пунктах временного размещения находится 162 человека. Каждому прибывшему оказывается необходимый объем помощи в рамках индивидуальной программы сопровождения и социально-бытовой адаптации»,

— уточнили в Минсоце.

Эвакуированная из Мариуполя Валентина Пономарева получила удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Документ 96-летней труженице тыла сотрудники соцзащиты в Магнитогорске вручили на дому. В Челябинскую область женщина вернулась после того, как ее дом на Украине разбомбили. Об этом сегодня, 16 августа, сообщили в пресс-службе регионального Минсоца.Сейчас бабушка живет у родной сестры Нины Ивановны в Магнитогорске. Эвакуироваться пенсионерке, в дом которой попал снаряд, и ее сыновьям помогли российские военнослужащие.Для Валентины Ивановны Магнитогорск — особый город. Ее родители занимались строительством города металлургов, переехав сюда из Оренбургской области вскоре после рождения дочери в 1926 году. Здесь она окончила фельдшерскую школу и в годы войны была медсестрой, став в 17 лет донором. Благодаря ей раненые не оставались без одной из востребованных групп крови, ведь молоденькая сестричка могла сдать до 400 граммов.Победу она тоже встретила в Челябинской области. Ежегодно приезжала в столицу черной металлургии и, даже когда ей было за 80 лет, посещала родное медицинское училище.В 1945 году Валентина Пономарева была награждена медалью «За трудовую доблесть». После войны успешно окончила Магнитогорский индустриальный техникум, после чего и переехала с семьей в Мариуполь, где прожила большую часть жизни.В Челябинской области открыта горячая линия для вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и с Украины. Номер круглосуточного многоканального телефона — 8-800-201-90-33.