Эвакуированная из Мариуполя Валентина Пономарева получила удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Документ 96-летней труженице тыла сотрудники соцзащиты в Магнитогорске вручили на дому. В Челябинскую область женщина вернулась после того, как ее дом на Украине разбомбили. Об этом сегодня, 16 августа, сообщили в пресс-службе регионального Минсоца.
«К нам пришли и давай меня поздравлять. Очень приятно, когда о тебе заботятся. Продолжая жить на Украине, я бы, наверное, так ничего и не дождалась», — говорит Валентина Пономарева.
Сейчас бабушка живет у родной сестры Нины Ивановны в Магнитогорске. Эвакуироваться пенсионерке, в дом которой попал снаряд, и ее сыновьям помогли российские военнослужащие.
«Буквально в первые дни после приезда из Мариуполя Валентина Ивановна обратилась в магнитогорское управление социальной защиты. Соцработники помогли ей оформить материальную помощь, сопровождали, когда она получала российское гражданство. Теперь у Валентины Ивановны есть удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, и она сможет пользоваться льготами как труженик тыла, которых долгие годы была лишена на Украине», — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.
Для Валентины Ивановны Магнитогорск — особый город. Ее родители занимались строительством города металлургов, переехав сюда из Оренбургской области вскоре после рождения дочери в 1926 году. Здесь она окончила фельдшерскую школу и в годы войны была медсестрой, став в 17 лет донором. Благодаря ей раненые не оставались без одной из востребованных групп крови, ведь молоденькая сестричка могла сдать до 400 граммов.
Победу она тоже встретила в Челябинской области. Ежегодно приезжала в столицу черной металлургии и, даже когда ей было за 80 лет, посещала родное медицинское училище.
В 1945 году Валентина Пономарева была награждена медалью «За трудовую доблесть». После войны успешно окончила Магнитогорский индустриальный техникум, после чего и переехала с семьей в Мариуполь, где прожила большую часть жизни.
«По данным на 12 августа, в Челябинскую область с начала 2022 года самостоятельно прибыли 992 человека, вынужденно покинувшие территории ЛНР, ДНР и Украины, в том числе 228 детей. Большинство эвакуированных разместились у родственников, друзей и знакомых. В пунктах временного размещения находится 162 человека. Каждому прибывшему оказывается необходимый объем помощи в рамках индивидуальной программы сопровождения и социально-бытовой адаптации», — уточнили в Минсоце.
В Челябинской области открыта горячая линия для вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и с Украины. Номер круглосуточного многоканального телефона — 8-800-201-90-33.
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