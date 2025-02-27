95 лет в эфире: Челябинское радио отметило юбилей

На Южном Урале «голос из репродукторов» заговорил в 1929 году

В Челябинске отметили 95-летие начала радиовещания в области. С 1929 года челябинское радио стало неотъемлемой частью жизни южноуральцев. О торжественных мероприятиях рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Первые радиоузлы появились в области в конце 20‑х годов прошлого века. По радио жителям передавали фронтовые сводки Великой Отечественной войны, сегодня — самые актуальные новости. За 95 лет радио преобразилось, сегодня его можно слушать уже не через специальные системы, а просто с телефона.

Присоединился к поздравлениям и губернатор Алексей Текслер:

«В годы первых пятилеток, когда очень важно было получать информацию, появилась первая радиостанция в Челябинске. Для людей это было окно в новый информационный мир. Уверен, что и сейчас для большинства людей радио является важнейшим источником получения информации благодаря своей эмоциональной составляющей. И в дальнейшем челябинское радио будет давать объективную информацию, которая необходима каждому человеку, которая славит нашу Родину».

Также глава региона поздравил работников радио с юбилеем и пожелал, чтобы сегодняшний праздник стал импульсом для новых творческих свершений.

Напомним, радиостанции есть и у медиахолдинга «Первый областной» — «Бизнес ФМ Челябинск» и «Радио 100».