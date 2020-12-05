930 тонн снега вывезли челябинские дорожники минувшей ночью

Днём работы продолжаются.

Минувшей ночью на улицах Челябинска работало более 120 единиц техники. Сегодня днём работы по уборке снега продолжаются. Подробнее рассказали в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска.

«В ночь на 5 декабря на улицах Челябинска работало 126 единиц техники: 32 КДМ, 56 МТЗ, 16 погрузчиков, 19 самосвалов, 3 автогрейдера. Технике помогал 61 дорожный рабочий. Производится механизированная очистка от снега дорожного покрытия, остановок общественного транспорта и тротуаров. Выполняется сбор и вывоз снега, мусора; ведётся подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда»,— сообщили в Комитете.

За ночь на полигон было вывезено 930 тонн снега.

Сегодня днём на улицы города выведено 153 единицы техники, среди которых 35 комбинированных дорожных машин, 70 тракторов МТЗ, 17 самосвалов и другие машины. Технике помогают 242 дорожных рабочих.