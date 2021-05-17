В Челябинской области 93 местных жителя за сутки заболели новой коронавирусной инфекцией. На территории региона подтверждено 61 тысяча 796 случаев COVID-19. 56 тысяч 245 человек уже выздоровели, еще 2770 продолжают лечение. За сутки из госпиталей региона выписали 91 пациента.
«За прошедшие сутки умерло 8 человек: от COVID-19 — 7 человек, от других причин — 1 человек», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Южноуральцам за время пандемии провели более 2 миллионов исследований на коронавирус, за сутки было сделано 8114 тестов.
Коллективный иммунитет к COVID-19 у россиян сформируется только к сентябрю 2021 года. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.