«90 процентов моего гардероба я создала сама»: челябинка рассказывает о шитье в своем популярном блоге

Девушка считает свое хобби отличным способом самовыражения

Челябинка Наталья Антропова-Харко ведет канал на «Ютьюбе» и блог в «Инстаграме» о шитье, на которые сейчас подписано около 30 тысяч человек. Магазинной одежде она предпочитает созданную своими руками. Девушка считает, что шитье позволяет выразить себя, а также помочь людям с нестандартными фигурами обзавестись красивым и удобным гардеробом. О своем хобби Наталья рассказала ИА «Первое областное».

Всерьез увлеклась шитьем челябинка четыре года назад. Сначала она сшила несколько изделий по готовым выкройкам, потом поняла, что не хватает базовых знаний, и пошла на курсы. Позже возникла идея создать свой канал и блог. Наталья признается, что умеет шить почти все, но редко берется за верхнюю одежду и джинсы. По словам девушки, научиться шить с нуля не так сложно, а на изготовление одной вещи требуется от одного дня.





«Самые базовые вещи легко можно освоить, если взять, например, качественные готовые выкройки с подробным описанием пошива. Сейчас на российском рынке много таких, и даже гордость берет за наших соотечественниц, которые создают такие классные продукты! Также все основные навыки можно получить на курсах шитья, которые в среднем длятся два-три месяца, а это, в общем, недолго. На трикотажное изделие уходит в среднем один день. На брюки — три дня, на пальто — около недели. Но поскольку я снимаю, часто на эти числа не ориентируюсь, потому что съемка растягивает время пошива в два-три раза», — рассказала Наталья.

Сама швея любит больше всего создавать рубашки и брюки. Собственная одежда — 90 процентов ее гардероба. Отдельный предмет для гордости — то, что ее вещи носит муж. Наталья считает шитье творчеством.

«Оно позволяет выразить себя ровно так, как тебе хочется, и не идти на компромиссы. Во-вторых, пошив на себя — это хорошая посадка (в меру моего непрофессионального понимания, конечно же). Для людей с нестандартными фигурами, которым сложно подобрать себе что-то в магазине, второй пункт вообще ключевой. Ну и в-третьих, шитье позволяет выбирать комфортные и качественные материалы. Меня часто спрашивают, выгодно ли шить, и ответ на этот вопрос неоднозначен, но важно, что себестоимость своего изделия из отличной ткани примерно равна стоимости такой же вещи в магазине масс-маркета, только сшитой из черте-чего и непонятно как. И лично мне приятно понимать, что я могу быть не слишком творческой в плане дизайна и создать ровно те же брюки, что в популярной марке, но мои все равно будут лучше», — поделилась Наталья.





Помимо шитья девушка увлекается ведением собственного блога. Здесь она выступает и в роли спикера, и в роли осветителя, режиссера и монтажера. На своем канале она рассказывает о моде и трендах, показывает интересные образы, делает подборки актуальных выкроек.

