90 процентов фейков для жителей Челябинской области создаются украинскими структурами

Такими данными поделился на посвященной слухам и дезинформации пресс-конференции руководитель Центра управления регионом

Девять из каждых десяти фейковых сообщений, адресованных жителям Челябинской области, запускаются работающими на Украину или оппозиционными действующей российской власти структурами. К такому выводу пришли специалисты Центра управления регионом и Научно-исследовательского центра мониторинга и профилактики, сообщил на пресс-конференции руководитель ЦУР Артур Фахрутдинов.



По словам Артура Фахрутдинова, фейки — это специально созданная дезинформация для наведения паники среди населения. Конкретно в Челябинской области главные площадки распространения таких материалов — это телеграм-каналы и чаты в мессенджере WatsApp (принадлежит компании Meta, запрещенной на территории РФ).

«А вот в региональных СМИ фейки практически не распространяются», — отметил Фахрутдинов.

По подсчетам специалистов ЦУР и центра мониторинга и профилактики (НИЦМП), с фейковой информацией в том или ином виде сталкивались 80 процентов жителей Южного Урала. В 2022 году первое место по распространенности занимали — и продолжают занимать от 40 до 60 процентов всего объема информационных вбросов — слухи о ходе специальной военной операции и связанных с ней событий. Так, наибольшее число просмотров набрала информация о запрете покидать место жительства состоящим в запасе гражданам, вброшенная в Сеть осенью 2022 года. На втором месте стоит тема внутренней и международной политики и связанных с ней последствий для россиян. На третье съехали слухи о работе системы здравоохранения, занимавшие первую позицию во времена ковидной пандемии.





«Опровержение этих слухов — важная часть нашей работы, но еще важнее формирование у населения навыков медиабезопасности. Традиционно считается, что слухи успешно воздействуют в первую очередь на старшее поколение, но это не так: молодежь тоже поддается информационному давлению. Поэтому мы постоянно проводим семинары, лекции по информационной безопасности», — рассказал заведующий сектором мониторинга и анализа НИЦМП Сергей Бредихин.

Также он напомнил основные признаки фейка: вбросы лжи обычно характеризуются сенсационностью непроверяемых заявлений, эмоциональностью, исходят от сомнительного автора и часто изобилуют грамматическими ошибками. Таким материалам доверять однозначно не стоит, их нужно проверять у официальных источников.