90-летний дом в Тракторозаводском районе Челябинска могут расселить в следующем году

Находиться в здании уже небезопасно

Аварийный дом № 8 на улице Савина в Челябинске могут расселить уже в 2024 году. Здание находится в первоочередном списке на расселение и снос, занимает там шестую позицию. Об этом собственникам во время личного приема рассказала глава Челябинска Наталья Котова, сообщили в пресс-службе мэрии.

Дом 1932-го года постройки признали аварийным и подлежащим сносу в январе 2022-го. Все мероприятия планировали на 2035 год. Однако в июне комиссия по ЧС приняла решение расселить дом в первоочередном порядке. Срок сократили до 2028 года, а из-за угрозы жизни встал вопрос о ремонте перекрытий первого этажа.

Из-за сокращения срока расселения дома, капитальный ремонт решили не проводить. С таким решением согласились собственники квартир.

«Для безопасности жильцам первого этажа необходимо переехать до момента расселения, при желании — в маневренный фонд. Эта возможность предоставлена для всех собственников квартир в доме», — отметили в пресс-службе мэрии.

В городской администрации пояснили, что в здании 92 квартиры. Расселению подлежат помещения общей площадью три тысячи квадратных метров.

Напомним, в прошлом году некоторые жильцы соседнего дома № 10 на улице Савина обеспокоились ремонтом кровли: они предполагали, что их 90-летняя четырехэтажка может не выдержать нагрузки капремонта.

Накануне стало известно, что в Челябинске завершили расселение дома № 18 по улице Кронштадтской. Это та самая старая двухэтажка, где летом 2021 года после начала работ по капремонту осыпалась сначала отмостка дома, а через несколько дней — одна из стен.