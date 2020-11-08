9 ноября в мэрии Челябинска пройдёт аппаратное совещание

Посмотреть трансляцию можно на сайте 1obl.tv.

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В понедельник, 9 ноября, в здании администрации Челябинска пройдёт очередное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений посредством докладов расскажут о том, какие задания главы Челябинска Натальи Котовой они выполнили, а какие ещё в процессе выполнения. Также чиновники расскажут о том, как выполняются текущие дела. Наталья Котова проконтролирует достоверность сказанного и даст задания на новую неделю.

Посмотреть аппаратное собрание лично можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях «Первого областного». Начало в 10:00 по челябинскому времени.