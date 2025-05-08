9 мая на телеканале ОТВ выйдет специальный репортаж о немецко-фашистской оккупации Смоленска

Журналистам показали места трагических событий

В преддверии 80-летия Великой Победы южноуральские журналисты побывали в Смоленске. В годы Великой Отечественной войны он оказался на направлении главного удара немецко-фашистских войск на Москву. После ожесточенных боев город был оккупирован. Под германской властью смоляне прожили два года.

Южноуральским журналистам показали места самых трагичных событий Великой Отечественной войны, мемориалы и братские могилы героев. А также рассказали, как жители Челябинска помогли освободить город от врага и за что Смоленск получил почетное звание города-героя.

Специальный репортаж Анастасии Плотниковой «Смоленск. Крепость духа» смотрите 9 мая в 21:15 на телеканале ОТВ.