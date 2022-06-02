89-летний житель Миасса стал самым возрастным женихом Челябинской области

Всего с начала года в Челябинской области зарегистрировано более 6400 браков

Самым возрастным женихом Челябинской области в этом году стал житель города Миасса, который женился в 89 лет. Об этом рассказала председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих на пресс-конференции в ИД «Гранада Пресс».



Среди самых возрастных женихов и невест Челябинской области также 88-летний челябинец, 85-летняя жительница Брединского района и 83-летняя озерчанка.



По словам Людмилы Рерих, всего за пять месяцев 2022 года в Челябинской области сыграли 6418 свадеб. Самой популярной для заключения была «зеркальная» дата — 22.02.2022. В этот день на Южном Урале поженились 435 пар.