860 тысяч рублей алиментов задолжал житель Чебаркуля

Из-за этого он не смог продать квартиру.

Житель Чебаркуля несколько лет не платил алименты на содержание своей дочери. До этого он хоть и нерегулярно, но платил деньги. Неизвестно, что заставило мужчину отказаться от выплат. За это его уже привлекали к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ, но погасить задолженность он так и не попытался.

Помимо личных ограничений должника действовал запрет на любые действия с его квартирой. Это сработало на руку судебным приставам, когда мужчина попытался продать недвижимость.

«В отделении судебных приставов, куда он пришел с вопросами, ему насчитали долг в размере 860 тысяч рублей — расчёт осуществлялся на основании среднероссийской заработной платы, поскольку у должника несколько лет отсутствовал официальный источник дохода. По поводу размера задолженности мужчина не возражал и назначил день для полного погашения задолженности, попросив пригласить в этот день взыскателя», — сообщили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Передача денежных средств от должника к взыскателю прошла под контролем судебных приставов. Это было зафиксировано распиской.

Помимо этого уже бывший должник сообщил о своём трудоустройстве. Судебный пристав-исполнитель, получив подтверждение от работодателя, направил в адрес организации постановление об обращении взыскания на четвёртую часть заработной платы должника.

Теперь приставы будут следить лишь за своевременной выплатой мужчиной алиментов.