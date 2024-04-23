86-летняя челябинская пенсионерка отправляет гуманитарную помощь бойцам СВО

О своем «серебряном» волонтере рассказали в Народном фронте

Пенсионерка, прожившая половину жизни за границей, вернулась на родину и теперь помогает российским бойцам на передовой. Гуманитарная помощь, собранная 86-летней челябинкой, регулярно отправляется в зону проведения СВО, и помогают ей в этом сотрудники Челябинского отделения Народного фронта.



«Почти 50 лет Роза прожила за границей: в Германии, Австрии и Эстонии. Гражданство не меняла — уехав вслед за мужем, она всегда скучала по Родине и, как только появилась возможность, сразу вернулась в Россию. А по приезде сразу стала заниматься волонтерской деятельностью и оказывать поддержку нашим бойцам, находящимся в зоне проведения спецоперации», — рассказали в Народном фронте.

Вместе с посылкой Роза отправила и трогательное письмо, в котором выразила свои добрые слова поддержки.

«Всем, чем только можем, поддержим вас в силу возможностей и невозможностей. Вас ждут дома. Живыми. Возвращайтесь любыми, но только живыми», — пишет Роза.