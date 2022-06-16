84% жителей Челябинска хотят жить в «умном доме»

Самыми полезными в быту они считают датчики задымления и протечек, а также охранные системы

По данным опроса «Авито Услуг», 84% жителей Челябинска хотели бы установить систему «умный дом»* в своем жилье. 75% опрошенных готовы обратиться за помощью профессионального специалиста. Специалисты «Авито Услуг» собрали самые популярные среди челябинцев «умные» решения для дома.

Желание установить домашнюю автоматизацию значительно выше у молодой аудитории из Москвы и Санкт-Петербурга и у жителей городов 500+.

*«Умный дом» — это автоматизированная система, контролирующая различные процессы в помещении, с возможностью дистанционного управления. В число таких систем входят, например, системы климат-контроля, управление освещением или бытовыми приборами, водоснабжение и так далее.

Самые нужные умные системы

Среди наиболее полезных систем в быту жители Челябинска называют аварийные системы (например датчики протечек или задымления) — их отметили 59% респондентов. На втором месте оказались охранные системы — их выбрали 48% респондентов.

Полезными в доме, по мнению жителей Челябинска, также являются умные лампочки и розетки (51%), системы климат-контроля (35%), а также управление водоснабжением и бытовой техникой (по 38%).

Интересно, что в целом по России женщины чаще хотели бы установить дома аварийные системы (58% женщин против 49% мужчин), а мужчин-респондентов больше привлекают охранные системы (49% против 44%).

Наличие системы «умный дом»

Согласно опросу, у 77% жителей Челябинска нет систем «умного дома» в квартире или на даче. При этом оснастить свое жилье хотели бы 84% респондентов. Чаще других положительный ответ давали молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет (71%), а также жители городов с населением от 500 тысяч человек (73%).

Более того, 65% жителей Челябинска готовы даже доплатить за аренду или покупку жилья, если оно будет оснащено системами умного дома.

Установка системы «умный дом»

83% опрошенных жителей Челябинска предпочтут обратиться за помощью профессиональных мастеров для установки систем «умного дома».

Помимо безопасности и надежности, одними из наиболее важных параметров жители Челябинска называли также возможность управления голосом и жестами (28%) и простоту подключения (19%). Где нужны «умные» системы? 80% жителей Челябинска придерживается мнения, что такие системы следует установить в социальных учреждениях (школах, детских садах, больницах и т. д.). 60% респондентов выбрали загородные дома и коттеджные поселки, а 26% отдали предпочтение бизнес-центрам и общественным пространствам.

«На „Авито Услугах“ специалисты могут пройти бесплатную верификацию по паспорту или водительскому удостоверению. Тогда в профиле появится специальный знак „Документы проверены“ — это дополнительная гарантия, которая поможет найти подходящего специалиста», — комментирует руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» Иван Чулков.

Опрос проводился среди 10 000 респондентов от 18 лет по всей России.