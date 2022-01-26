828 классов и 6 школ закрыты на карантин по ОРВИ в Челябинской области

Еще 59 классов отправлены на дистант из-за коронавируса

В Челябинской области 828 классов в 168 школах области находятся на карантине по ОРВИ. По этой же причине еще шесть школ в Копейске, Кусинском, Сосновском и Троицком районах закрыты для очного обучения. Об этом Первому областному информагентству в среду, 26 января, рассказали в пресс-службе регионального министерства образования.

«Еще 59 классов на Южном Урале изолированы по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом», — уточнила пресс-секретарь ведомства Светлана Платонова.

По разным причинам без введения карантинных мер на дистанционную форму обучения переведены две школы в Красноармейском и Чесменском районах.

На изоляции как контактные с больным коронавирусом находятся 25 групп в 22 детских садах. По причине острой респираторной вирусной инфекции отправлены на карантин 5 групп. По этой же причине дети не посещают один детский сад в Аргаяшском районе.

За прошедшие сутки в Челябинской области коронавирусом заболели 148 школьников.

Напомним, в России сократили срок карантина по коронавирусу. Однако новое правило не распространяется на карантин, объявленный по ОРВИ или гриппу.

Накануне в Челябинскую область пришла первая партия вакцины от коронавируса «Спутник M».

Между тем в Челябинске открыли первую ковидную поликлинику. Здесь можно оперативно пройти тестирование на ковид и при положительном результате бесплатно получить лекарства. В поликлинике принимают исключительно взрослых с 18 лет. Зато нет никаких территориальных ограничений. Обратиться за помощью сюда могут жители со всей Челябинской области.