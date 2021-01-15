82-летний житель Коркино получил первую пенсию

Волонтеры и омбудсмен помогли пожилому мужчине оформить документы для получения пенсии по старости

82-летний Амир Мухамедьяров сегодня получил первую пенсию — в соответствии с законом, сразу за предыдущие шесть месяцев. Полученную сумму он планирует израсходовать на ремонт — установить новую входную дверь и заменить напольное покрытие. О семье мужчины, который переехал в Коркино из Узбекистана в 2002 году, мы писали ранее. Без проблем оформить гражданство РФ у Мухамедьяровых не вышло: в документах, выданных в Узбекистане, обнаружились ошибки. Родственники не раз пробовали сдвинуть дело с мёртвой точки, обращаясь в различные инстанции в России и Узбекистане, но безуспешно. В результате все эти годы Амир Мухамедьяров не получал финансовой поддержки ни от одного из государств. Уполномоченный по правам человека по Челябинской области Юлия Сударенко, добровольцы из центра «Ты не один» и другие неравнодушные жители Южного Урала помогли восстановить справедливость.