82-летний старик из Челябинской области впервые получит пенсию

До этого беженцу из Узбекистана приходилось жить на чужие подачки

Соседи и волонтеры 18 лет помогали престарелому жителю Коркино, который из-за отсутствия паспорта не мог оформить российскую пенсию. Решить проблему помогла уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

Еще в 2002 году мужчина переехал на Южный Урал из Узбекистана. Уже тогда его возраст был пенсионным. Однако для оформления пенсии не хватало вида на жительство. Оформить его оказалось непросто, так как у переселенца не было копии свидетельства о рождении его сына. Выдать эту бумагу мог только Узбекистан.

«Мы обращались во все инстанции — безрезультатно. В итоге начали помогать мужчине сами — собирали продукты для дедушки», — говорит руководитель волонтерского центра «Ты не один» города Коркино Люция Емчик.

Наконец, отчаявшись, волонтеры обратились за помощью к Юлии Сударенко.

Увы, посольство России в Республике Узбекистан, омбудсмен Республики Узбекистан не ответили на письма Юлии Сударенко. Тогда челябинский омбудсмен при содействии начальника регионального Управления по вопросам миграции Светланы Селиверстовой добилась выдачи вида на жительство без проблемного документа.

Благодаря Люции Емчик, которая помогла беженцу собрать нужную сумму на оплату госпошлины, на днях 82-летний мужчина получил вид на жительство и обратился в Пенсионный фонд за назначением пенсии.