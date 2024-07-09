816 школ откроют свои двери 1 сентября в Челябинской области

Впервые за парты сядут почти 46 тысяч детей

В Челябинской области идет активная подготовка школ к новому учебному году. Где-то проводится полная модернизация, где-то — небольшие плановые ремонты. Всего учеников в этом году примут 816 учебных заведений, сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

Некоторые школы не требуют модернизации: они построены недавно и оборудованы всем необходимым и современным. Например, школа в поселке Сарафаново под Чебаркулем на 250 мест — там комфортные классы, большой и просторный спортзал с современным оборудованием, столовая, кухня, медкабинет, рекреации. В распоряжении учебного заведения — большой автобус, на котором на занятия смогут подвозить детей из соседних деревень. В завершившемся учебном году образование в школе получали 155 детей.

Большая работа по обновлению школ проходит в Челябинске. Здесь к новому учебному году отремонтируют 97 зданий. В некоторых школах к 1 сентября благоустроят прилежащую территорию, заменят мебель и установят новое интерактивное оборудование.

Кроме того, до конца 2024 года в Челябинской области введут в эксплуатацию семь новых школ почти на шесть тысяч мест.