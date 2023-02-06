На выплату могут рассчитывать семьи, где доход на каждого человека не превышает региональный прожиточный минимум, то есть 13 тысяч 730 рублей. При этом доходы каждого члена семьи учитывают до вычета налогов.
Кроме того, при оценке благосостояния южноуральцев также учитывают имущество семей: недвижимость, автотранспорт.
Ирина Гехт рассказала, какое имущество считать не будут. Это:
— имущество детей, находящихся под опекой и попечительством;
— имущество, предоставленное в качестве меры поддержки;
— имущество, на которое наложен запрет на любые регистрационные действия (купля-продажа и прочее).
Учету не подлежат также объекты под арестом: квартира, дом, гараж, машино-место или транспорт (в том числе находящийся в угоне).
Подробнее о правилах назначения единого пособия на детей читайте в отдельном материале.