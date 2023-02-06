81 тысяча семей подала заявление на единое пособие в Челябинской области

Ирина Гехт рассказала, какое имущество не учитывают при назначении этой выплаты

Социальный фонд России получил 81 тысячу 964 заявления на выплату единого пособия на детей в Челябинской области. Об этом в понедельник, 6 февраля, в личном телеграм-канале сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

На выплату могут рассчитывать семьи, где доход на каждого человека не превышает региональный прожиточный минимум, то есть 13 тысяч 730 рублей. При этом доходы каждого члена семьи учитывают до вычета налогов.

Кроме того, при оценке благосостояния южноуральцев также учитывают имущество семей: недвижимость, автотранспорт.

Ирина Гехт рассказала, какое имущество считать не будут. Это:

— имущество детей, находящихся под опекой и попечительством;

— имущество, предоставленное в качестве меры поддержки;

— имущество, на которое наложен запрет на любые регистрационные действия (купля-продажа и прочее).