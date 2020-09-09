800 торговых ларьков уберут в Челябинске в ближайшем будущем

Оставшиеся будут легальными и соответствовать дизайн-коду.

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Скоро в Челябинске не останется уродливых и незаконных ларьков, и в городе появятся новые, законные и соответствующие дизайн-коду города. Однако не все предприниматели, которые будут готовы переделать свои ларьки под «стандарт», останутся на своих местах. Подробнее об этом рассказал заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

В администрации Челябинска разработали виртуальный двойник города, в котором прописана вся инфраструктура, включая ларьки. Однако для приведения города в порядок система позволяет рассредоточить в Челябинске около 1700 торговых павильонов, а на сегодняшний день их зарегистрировано около 2500.

«То есть оставшиеся павильоны — вне схемы. Они каким-то образом появились, разместились. Мы сейчас каждый из этих павильонов рассматриваем буквально под лупой»,— рассказал в интервью «Челябинскому обзору» Олег Извеков.

«Под лупой» это значит на предмет нарушений, на выручку, налоги, которые поступают от этой точки в бюджет, количество покупателей и прочее. А для того, чтобы отслеживать необходимую информацию было легче, до конца этого года на всех торговых ларьках должны появиться QR-коды, отсканировав которые любой проверяющий узнает всё о данном торговом объекте.

«Отсканировов код, на экране появится вся информация о павильоне: до какого числа договор аренды, все ли оплачено, соответствует ли дизайн-коду. А отсутствие данной маркировки на видном месте павильона будет означать только одно — он незаконен»,— отметил Олег Извеков.

Однако некоторые ларьки не спасут ни QR-код, ни соответствие дизайн-коду города, потому что в городе их — огромное количество, а должно быть только около 1700.