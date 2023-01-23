80 тыс. заболеваний выявлены у жителей Челябинской области на диспансеризации

Минздрав подвел итоги профилактической компании 2022 года

В 2022 году 467 тысяч южноуральцев прошли плановую диспансеризацию, чтобы проверить свое здоровье. Медики выявили у них 80 565 случаев заболеваний, сообщает в понедельник, 23 января, пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Лидирующую позицию среди выявленных патологий по традиции занимают болезни системы кровообращения — 27 960 случаев. На втором месте находятся заболевания органов дыхания — 4 424 случая. На третьем месте стоит сахарный диабет — его заподозрили у 3 099 пациентов.

Особое внимание во время диспансеризации уделяют раннему выявлению онкологии. В 2022 году врачи обнаружили 360 случаев онкозаболеваний.

«Диспансеризация позволяет выявить патологии на ранних стадиях, а значит, увеличить шансы на успешное лечение и долгую жизнь»,

— говорит главный специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Агеева.

Напомним, диспансеризация проводится в два этапа. На первом пациент заполняет анкету и сдает ряд базовых анализов. На втором этапе предусмотрено более углубленное изучение обнаруженных проблем. Также челябинцы, перенесшие коронавирус, могут пройти углубленную диспансеризацию. Пройти диспансеризацию можно в медицинской организации по месту жительства или по выбору гражданина.

Обследоваться могут все желающие старше 18 лет. Граждане до 39 лет проходят диспансеризацию один раз в три года, в остальное время им предложат профилактический осмотр, а пациенты старше 40 лет — ежегодно. Для прохождения диспансеризации можно взять оплачиваемый выходной.