/ Совет ветеранов переизбрал Анатолия Суркова на посту главы общественной организации

Общественная организация подвела итоги работы за 4 года.

Сегодня, 1 декабря, во дворце пионеров и школьников имени Крупской в ходе традиционной отчетно-выборной конференции областного Совета ветеранов подвели итоги работы за 4 года и переизбрали руководящий состав общественной организации. На должность председателя вновь переизбран Анатолий Сурков. Ветеранское движение является одним из самых многочисленных и активных в Челябинской области.



Заслуги наших земляков признаны на федеральном уровне. По представлению областного совета ветеранов почетное звание «Город трудовой доблести и славы» присвоено Челябинску, Магнитогорску и Златоусту. Губернатор и Законодательное Собрание области по инициативе ветеранов учредили новую памятную дату — День Героев Танкограда. Сад Победы Челябинска приобрел настоящее свое предназначение, здесь установлена солидная коллекция боевой техники. В Троицке открыт уникальный сквер памяти участников Великой Отечественной войны, где в мраморе и бетоне изображены десять Героев Советского Союза, перечислены все павшие и установлен первый в области памятник матери-фронтовичке. В Златоусте открыта Аллея двадцати героев-златоустовцев на Мемориале Славы у Вечного огня. Все это и многое другое характерно для деятельности тех южноуральцев, кому дорога Россия и для кого патриотизм — смысл жизни. Благодаря ним сохраняется поступательное движение вперед. — отметил на конференции председатель Совета ветеранов Анатолий Сурков.



В завершении Восьмой отчетно-выборной конференции областного Совета ветеранов от лица губернатора Челябинской области выступил его первый заместитель Евгений Редин. Он отметил важность многолетнего плодотворного сотрудничества с ветеранским движением.