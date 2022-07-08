Например, Павел и Ольга женаты. В парк супруги пришли не одни, а с детьми. Однако оба решили еще раз пережить давно забытые чувства.
«Эмоции как на свадьбе! Радостно, а внутри все дрожит», — делится Ольга.
Самой возрастной парой в импровизированном ЗАГСе парка были супруги Наиля и Вахит. Именно в этот день они отмечают алмазную свадьбу — 60 лет брака. И по этому случаю расписались еще раз.
«Жизнь — сложная штука. Но когда любишь, все трудности забываются. Надо любить», — дали совет челябинцам молодожены.
Перед торжественной регистрацией на невесту надевали фату, на жениха — бабочку. Также каждая пара получила в подарок букет ромашек. Этот цветок является символом Дня семьи, любви и верности.