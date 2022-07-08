8 июля челябинцы могли расписаться без штампа в паспорте

Праздничная акция проходила в парке Гагарина

8 июля в парке Гагарина любой челябинец мог связать себя узами брака неофициально. Принять участие в праздничной церемонии могли даже женатые пары — они повторно клялись друг другу в любви. Об этом ИА «Первое областное» рассказали организаторы церемонии — активисты местного отделения «Единой России».

Например, Павел и Ольга женаты. В парк супруги пришли не одни, а с детьми. Однако оба решили еще раз пережить давно забытые чувства.

«Эмоции как на свадьбе! Радостно, а внутри все дрожит»,

— делится Ольга.

«Жизнь — сложная штука. Но когда любишь, все трудности забываются. Надо любить»,

— дали совет челябинцам молодожены.

Самой возрастной парой в импровизированном ЗАГСе парка были супруги Наиля и Вахит. Именно в этот день они отмечают алмазную свадьбу — 60 лет брака. И по этому случаю расписались еще раз.Перед торжественной регистрацией на невесту надевали фату, на жениха — бабочку. Также каждая пара получила в подарок букет ромашек. Этот цветок является символом Дня семьи, любви и верности.