Восьмибалльные пробки сковали улицы Челябинска утром 2 февраля

Зафиксировано несколько ДТП

Сегодня, 2 февраля, утром в Челябинске затруднено движение. Популярные сервисы оценивают пробки в 8 баллов из 10 возможных, передает ИА «Первое областное».

Движение затруднено на всех артериях города, а также местами на небольших улицах. Так, заторы наблюдаются на нескольких участках проспекта Победы, на улицах Университетской Набережной, Профессора Благих, Братьев Кашириных, Труда, Блюхера, Шаумяна, Первой Пятилетки, Салютной и других. Местами дорожную обстановку осложняют ДТП.

Ранее синоптики предупреждали челябинцев о ночном снеге и гололедице на дорогах от наката.